BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi!
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için hem kendisi hem de kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli yıldız için bir paylaşım yaptı. Kartal, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 17:24 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022- 17:53
Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Galatasaray'ın de gündeminde olan Gedson Fernandes'i renklerine bağladı.
Beşiktaş'ın kasasından çıkacak rakamın 6 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Portekizli yıldız da senelik 1 milyon Euro kazanacak ve kendisini 5 yıllığına siyah-beyazlılara bağlayan imzayı atacak. Ayrıca bir sonraki satıştan da Benfica'ya yüzde 50 pay verilecek.
Kartal, Gedson'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım:
KAP'A DA BİLDİRİLDİ: