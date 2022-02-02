Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için hem kendisi hem de kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli yıldız için bir paylaşım yaptı. Kartal, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Galatasaray'ın de gündeminde olan Gedson Fernandes'i renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın kasasından çıkacak rakamın 6 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Portekizli yıldız da senelik 1 milyon Euro kazanacak ve kendisini 5 yıllığına siyah-beyazlılara bağlayan imzayı atacak. Ayrıca bir sonraki satıştan da Benfica'ya yüzde 50 pay verilecek.

Kartal, Gedson'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirirken, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım:

KAP'A DA BİLDİRİLDİ: