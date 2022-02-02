Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için hem kendisi hem de kulübü Benfica ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli yıldız için bir paylaşım yaptı. Kartal, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)