Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer ettiği ve Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes İstanbul'a geldi. A Spor'un haberine göre; Portekizli yıldız perşembe günü Rizespor'a imza atacak.
Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu: "Rizespor olarak çok mutluyuz. Gedson Fernandes sezon sonuna kadar bizimle olacak. Benfica'dan kiraladık. Umarım herkes için iyi olur."
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gedson Fernandes İstanbul'da!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ta forma giyecek olan Gedson Fernandes sezon sonuna kadar formasını giyeceği Rizespor için İstanbul'a geldi. (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 21:20 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022- 21:57
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer ettiği ve Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes İstanbul'a geldi. A Spor'un haberine göre; Portekizli yıldız perşembe günü Rizespor'a imza atacak.