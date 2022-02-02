Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ta forma giyecek olan Gedson Fernandes sezon sonuna kadar formasını giyeceği Rizespor için İstanbul'a geldi. (BJK spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer ettiği ve Rizespor'a kiraladığı Gedson Fernandes İstanbul'a geldi. A Spor'un haberine göre; Portekizli yıldız perşembe günü Rizespor'a imza atacak.



Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Selim Selimoğlu: "Rizespor olarak çok mutluyuz. Gedson Fernandes sezon sonuna kadar bizimle olacak. Benfica'dan kiraladık. Umarım herkes için iyi olur."