Beşiktaş ara transferde sessizliği ile dikkat çekerken, yönetimin Cenk Tosun hamlesi beklendiği gibi sonuçlanmadı. Yapılan görüşmede Everton'daki durumu sorulan Cenk, İngiliz kulübünden ayrılmak istediğini ancak önceliğinin yine Avrupa'da kalmak olduğunu söyledi.