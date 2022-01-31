Beşiktaş Kulübü, sağ kalçasında ağrılar bulunan Rachid Ghezzal'ın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kulüp açıklamasında, "Ghezzal'ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul'da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, futbol A takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI: