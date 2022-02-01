Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulayan Ghezzal şunları söyledi: "Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum." dedi.