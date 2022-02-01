Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İşte Fanatik'e konuşan Ghezzal'ın açıklamaları...
Beşiktaşlı Rachid Ghezzal Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı? Resmen açıkladı
Beşiktaş'ın bu sezon başında bonservisini aldığı Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, sezon başında Galatasaray'dan teklif alıp almadığı konusuna açıklık getirdi. Ghezzal ayrıca Süper Lig'de en beğendiği isimleri de söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını doğrulayan Ghezzal şunları söyledi: "Galatasaray'dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş'ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum." dedi.
EN BEĞENDİĞİ OYUNCULAR
"Süper Lig'de çok yetenekli, çok iyi oyuncular var. Trabzonspor'lu Bakasetas'ı söyleyebilirim. Sol ayaklı olarak ligdeki en iyilerden bence. Kasımpaşalı Valentin Eysseric'i söylebilirim. Yakın arkadaşım ama gerçekten iyi bir futbolcu."