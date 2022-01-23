TURGAY DEMİR - YEDİLER BEŞİKTAŞ'I!
Neredeyse tüm meslek yaşamın boyunca futbolda en önemli oyuncunun golcü olduğunu anlatmaya çalıştım. Ata sözlerini uyarladım; bir gol bin ayıp örter! 'Pantolonu gösteren ütüdür', oyunu gösteren golcüdür! Beşiktaş'ın iyi bir golcüsü olsa dün maçın ilk 20 dakikasında Batshuayi, Teixeira ve De Souza'ya gelen topları gol yapar işi bitirirdi. O nedenle bu vesileyle altını kalın kalın çizmek istiyorum, ara transfer bitmeden bir golcü almazsa Beşiktaş lig ikinciliği dahil hiçbir hedefini kovalayamaz...