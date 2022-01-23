Her neyse… Beşiktaş böyle bir takım, herhangi bir maçı 1-0 kazanması neredeyse imkansız, çünkü mutlaka bir gol yer, nitekim yediler. Gelelim Necip'e… Kardeşim Allah aşkına topa ayak uzatırken o ayağının nereye gittiğine bir bak! Hedefinde top olsun, öylesine ayak uzatılmaz. Uzatırsan eyyamcılara çanak tutmuş olursun, sonucu da böyle olur. Peki verilen penaltı kararı doğru mu, bana göre değil! Ayağa temas var ama kesinlikle oyuncu kendini dönerek yere atıyor. Hakem de yedi, hem numarayı, hem de Beşiktaş'ı.