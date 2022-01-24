Beşiktaş'ın deplasman kabusu! 12 karşılaşmada...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ligde 12 deplasman maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi. Dış sahada beşer beraberlik ve yenilgi yaşayan Kara Kartal'ın şu ana dek puan kaybı 25 oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 06:40