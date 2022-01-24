Beşiktaş'ın deplasman kabusu! 12 karşılaşmada...
Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ın deplasman kabusu sürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ligde 12 deplasman maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi. Dış sahada beşer beraberlik ve yenilgi yaşayan Kara Kartal'ın şu ana dek puan kaybı 25 oldu. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2022- 06:40
Kartal, Altay'a 2-1, Başakşehir'e 3-2, Hatay'a 1-0, Alanya'ya 2-0 ve Konya'ya 1-0 yenildi. Evinde 25 puan elde eden siyah-beyazlılar, dış sahada ise 11 puan toplayabildi. Beşiktaş ayrıca 1987-88 sezonunda uygulanmaya başlanan üç puanlık sistemde en kötü dış saha performansını da bu sezon yaşıyor. Beşiktaş, deplasmandaki 12 maç dikkate alındığında 3 puanlık sistemin uygulandığı 35 sezonda en düşük performansı gösterdi. Beşiktaş, daha önce 12 maçlık periyotta en düşük puanı 1997-98'de aldı. Söz konusu sezonda rakiplerini 3 defa yenen siyah-beyazlılar, 4 beraberlik, 5 yenilgi aldı.