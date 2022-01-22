Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlı takımın teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Akşam kar yağışı bekleniyor, akşama kalsaydı maç, oynanmayabilirdi. Malatya, son zamanlarda hiç bu kadar soğuk olmamış. Olimpiyat buraya göre yazlık bir yer gibi. Umarım oynanan futbol izleyenlerin içini ısıtır."

"Normalde oynadığımız oyunun bir benzerini oynayacağız ama rakibe göre bir seçim yaptık, sebebini ancak maç sonu söyleyebilirim. Rakip analizimize göre Alex'i kullanacağız. Kenan'ın da savunma desteğini kullanacağız."