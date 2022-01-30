Beşiktaş'ta Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Transferi yaparken önce U19 takımına bakıp kimi alabiliriz, nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Oradan çözüm bulamazsak yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. Benim bir transfer talebim olmadı bugüne kadar." şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kamp hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda, Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"İstanbul'daki hava durumu, saha antrenmanlarına engel olacak durumdaydı. Saha antrenmanlarına çok ihtiyacımız vardı. Bugün Beşiktaş ile 52. günüm. Her gün kıymetli, sayarak gidiyorum. Çok hoşuma gidiyor bu."

"Batshuayi ile idmanlardan sonra İstanbul'da da gol vuruşu çalışmaları yaptık. Batshuayi, gol sayısını artıracaktır. Bütün gol ile ilgili durumu onun üstüne yüklemek doğru değil. Onu bazen doğru zamanda topla buluşturamadığımız zamanlar oluyor"

"Pjanic ile antrenmanda, maçta olmak, Beşiktaş'ta seyretmek keyif verici. Oyunu yavaşlattığına dair yorumlar oluyor. Sahada Pjanic kadar hızlı düşünen çok oyuncu görmedim. Pjanic sahanın tamamını görebilen, en doğru opsiyonu hızlı şekilde bulabilen bir oyuncu"

"Bazen oyuncular Pjanic'in hızına yetişemiyor. Çok geride kullandığımıza dair sözler var. Oyun kurarken Pjanic varsa kullanırsınız. Her durumda topu alacak, takımı rahatlatacak, doğru opsiyonu bulabilecek oyuncu"

"Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 maçının tamamını statta izledim. O maçların yorgunluğu, kritik oyuncuların sakatlanması puan kayıplarına sebep oldu. Bu nedenle liderin gerisinde kalındı ama birçok oyunu Beşiktaş, kazanan takım olmaya yakın olarak oynadı."

TEKNİK DİREKTÖR GÖRÜŞMELERİ

"Ben her sabah uyanıp Beşiktaş için en doğru ne yapabilirim diye güne başlıyorum. Böyle kulüplerde, bu kadar büyük camialarda bu tip konuşmalar çok değerli, çok kariyerli teknik adamlar varken de konuşulur. Beni hiç etkilemiyorum"

"Oyuncuları, sadece sahada hazırlamak yeterli değil. Atletik performansın yanı sıra psikolojik performans departmanı da mutlaka kulübe eklemeliyiz. Yetişme sürecinde oyuncularımız, mutlaka işin uzmanlarından destek almalı."

"Futbol antrenörlüğünü, aşkla yapan bir insanım. Antrenör olmaya devam edeceğim ama nerede olacağına dair bir fikrim yok. Bugün Beşiktaş'ta, belki yarın da Beşiktaş'ta, belki de dünyanın herhangi bir yerinde antrenörlük yapmak istiyorum."

"Sihirli bir değneğim olsa, 'Beşiktaş dünyanın en büyük kulübü olsun' dokunuşunu yaparım."

"Bir amatör maçtaki antrenörün, bir hamlesi bile ufak açabilir. Her türlü maçı izliyorum ama sonunda kendimle ilgili felsefeyi oluşturuyorum. Örnek aldığım teknik direktörler var ama isimleri bende kalsın."

"Transferi yaparken önce U19 takımına bakıp kimi alabiliriz, nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Oradan çözüm bulamazsak yeni çözümler üretmeye çalışıyoruz. Benim bir transfer talebim olmadı bugüne kadar."