Siyah-beyazlı yönetim, takımı güçlendirmek için düşünülen yeni takviyelerle ilgili çalışmalarına hız verdi. Batshuayi'nin düşük performansını Süper Lig'de her geçen maç artırmasına rağmen, siyah-beyazlıların santrfor arayışı devam ediyor. Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği haberde, Brezilya doğumlu Çinli golcü Elkeson'u isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğunu iddia edildi.