Siyah-beyazlı yönetim, takımı güçlendirmek için düşünülen yeni takviyelerle ilgili çalışmalarına hız verdi. Batshuayi'nin düşük performansını Süper Lig'de her geçen maç artırmasına rağmen, siyah-beyazlıların santrfor arayışı devam ediyor. Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği haberde, Brezilya doğumlu Çinli golcü Elkeson'u isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğunu iddia edildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Elkeson hamlesi! Transferde 3 rakip birden...
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek üst sıraları zorlamak isteyen Beşiktaş, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar bonservisi elinde olan Elkeson için girişimlere başlarken, transferde ise 3 rakibin olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 06:40
Çin'deki sözleşmesi bu ayın başında sona eren ve ülkesine dönerek antrenmanlarını tek başına sürdüren 32 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekipleri Botafogo, Internacional ve Palmeria ile Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. Çin Milli Takımı'nda 13 maça çıkan Elkeson, 4 gole imza attı.
Beşiktaş'ın listesindeki 32 yaşındaki Elkeson, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 402 resmi maçta görev yaptı. Brezilya doğumlu forvet bu periyotta 185 gol atarken, 89 da asist yaptı ve toplamda 274 gole direkt olarak katkı sağladı.