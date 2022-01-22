Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal için cazip bir teklifin olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Körfez ülkelerinden zengin takımlarından biri, Beşiktaş'ın kapısını çalarak Ghezzal için çok ciddi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu iletti.
Bu kulüp, Beşiktaş yönetiminden Ghezzal ile görüşmelerde bulunabilmek için izin istedi. Eğer Cezayirli oyuncuyu ikna etmeyi başarırlarsa, Beşiktaş en az 5 milyon, hatta 7.5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli kazanacak. Son kararı Ghezzal ve yönetim birlikte verecek.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Ghezzal piyangosu! Körfez ülkeleri...
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kiraladığı ve yaz transfer döneminde de bonservisini aldığı Rachid Ghezzal'e Körfez ülkelerinden bir takımın talip olduğu ve yüksek miktarda bonservis bedeli verebileceği iddia edildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2022- 06:40
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal için cazip bir teklifin olduğu ortaya çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Körfez ülkelerinden zengin takımlarından biri, Beşiktaş'ın kapısını çalarak Ghezzal için çok ciddi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu iletti.