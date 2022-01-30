Tecrübeli ve defansı toplayacak bir stoper arayan Fransız ekibinin Vida ile temas kurduğu, Beşiktaş'la henüz anlaşamayan Hırvat stoperin de St.Etienne'e olumsuz bir yanıt vermediği belirtildi. Vida'nın Beşiktaş'la anlaşamaması durumunda St.Etienne'e

gideceği iddia edildi. Kartal'ın, Domagoj Vida için St.Etienne'in alacaklarını karşılaması durumunda bedelsiz transferine dahi izin vermeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında.