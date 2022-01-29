"BURADA BİR AİLE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Benim tarafımdan konu çok netti. Sezon bittikten sonra devam etme konusundaki hissiyatımı ben yönetimle paylaştım. Beşiktaş benim en iyi seviyeye çıkmama yardımcı oldu. Burada bir aile gibi hissediyordum. Transfer döneminde birçok kulüple adım geçmiştir. Futbolda var bunlar. Ancak ben rahattım burada kalma konusunda. Mutluyum bu gerçekleştiği için. Burada olmaktan dolayı mutluyum ve uzun süre burada kalırım umarım.