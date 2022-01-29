Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, takımının Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. BeIN Sports'a konuşan yıldız oyuncu, Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Bafetimbi Gomis hakkında konuştu.
İşte o sözler...
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rachid Ghezzal'dan flaş Bafetimbi Gomis sözleri! Transfer...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Lige verilen milli arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüğü kampla devam eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cezayirli yıldız, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulunduğu ve Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Bafetimbi Gomis ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, takımının Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. BeIN Sports'a konuşan yıldız oyuncu, Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Bafetimbi Gomis hakkında konuştu.
Futbolda olan şeyler bunlar. Geçen sene kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bazen işler böyle oluyor. Bu sezon, geçen sezonki gibi olmadı. Biz, bu sezon da hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız.
Takım için çalışıyorum maç boyunca. Bu sezon maalesef geçen sezona kıyasla daha az gol atıyoruz. Geçen sezon herkes gol atıyordu, özellikle Larin ve Aboubakar'ın gol katkıları çok yüksekti. Ancak kendi istatistiklerim iyi yolda olduğumu gösteriyor.