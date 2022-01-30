Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, siyah beyazlıların Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Kazancı, Beşiktaş'ın gelecek sezondaki teknik direktör durumuyla alakalı olarak, "Başka antrenörlerle şu an görüşmüyoruz. Projeye odaklandık. Önümüzdeki sezon için daha uzun bir süre var. Önder hoca, Beşiktaş'ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir insan." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı açıklamalarda bulundu.

İŞTE KAZANCI'NIN SÖZLERİ:

"İstanbul'daki hava koşulları nedeniyle buraya geldik. 5. günü kampın. Çarşambadan beri buradayız, salı akşam İstanbul'a döneceğiz. Verimli bir kamp dönemi geçirdik"

"Salih Uçan, bizim için çok önemli bir oyuncu. Gelecek sezonki planlamamızda yer alacak. Kadro kalabalık, bu nedenle yeterince oynayamayan isimler var. Salih'i de bu nedenle Başakşehir'e gönderdik, umarım gelecek sezon daha iyi dönecek."

"Başka antrenörlerle şu an görüşmüyoruz. Projeye odaklandık. Önümüzdeki sezon için daha uzun bir süre var. Önder hoca, Beşiktaş'ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir insan."

"Görüştüğümüz yabancı teknik direktörler vardı. Yetiştirici olması, ekonomimizi anlaması, bundan sonraki hamlelerimizi de kabul etmesi gibi kriterlerimiz var. Bu konularda deneyimli hocalarla görüştük ama zaten Önder hocamız var diye görüşmeleri rafa kaldırdık."

"Gelecek sezon için transfer çalışmalarımıza çoktan başladık. Eksik pozisyonlarımızla ve oyuncuların özellikleriyle ilgili kriterler belirleyip 50-60 oyunculuk liste oluşturduk. Transfer sezonu yaklaşırken elemelerimizi yapıp ana listemiz için karar vereceğiz."

"Şenol Güneş çok önemli bir hoca. Beşiktaş ile başarılar kazanmış bir hoca ama Önder hocamız buradayken biriyle görüşmemiz zaten doğru olmaz. Sezon sonunda tekrar oturup konuşulur ve bir karar verilir. Hocamız buradayken, sezon sonuna kadar görevinin başındayken aktif görüşmeler yapmamız yakışık almaz. Bu nedenle görüşmeleri durdurduk. Basına da yansıyan ve bir kısmı doğru bir kısmı yanlış olan bazı isimler vardı."

"Kadro dışı kalan oyuncuların ayrılığıyla ilgili bir takım görüşmelerimiz var. Cılız teklifler var. Çok net teklifler olsa zaten biz ayrılığına yeşil ışık vermiştik. Ancak gerekli ekonomik şartların oluşması lazım. Bu oyuncuların önemli maaşları var."

"Bu maaşların anlamlı bir şekilde düşmesi gerekiyor. Avantajımız, tüm bu oyuncuların sözleşmesi sezon sonunda bitiyor zaten. Aksiyon almak istiyoruz ama gerçekleşen bir durum yok. Transfer sezonu devam ediyor. Ayrılan oyuncular olabilir."

"Ligi nerede bitireceksek bitirelim Avrupa'ya gidersek eleme maçları oynayacağız. Bunu çok önemsiyoruz. Daha önce lig başlamadan transferlerin bitmemesi sorun yarattı. Biz, bu kez hazırlıklarımızı erken yapıp transferleri zamanında bitireceğiz."

"Sergen Hoca'nın ayrıldığı dönemde tüm isimleri Önder Hoca'yla paylaşıp, kariyerlerini, geçmişlerini, şu an yaptıklarını paylaşıp yorumlarını alıyordum. Önder Hoca'nın bilgisi haricinde olacak bir şekilde süreci götürmemiz mümkün değil. Kendisinin rolü kritik."

"Şu an görüşmeleri durdurduk. Basına da yansıyan bazı isimler vardı. Örnek bir tanesi, Daniel Farke. İsmi de geçmişti. Rusya'ya gitti. Liste eksildi, çoğaldı. Bir hamle anlamında hepsi durdu."

"Önder hocayla istikrar düşünüyoruz. Bu projenin merkezinde Önder hoca var. Uzun süreli başarısız sonuçlar varken dinamikler, Türkiye'de farklı çalışıyor. Değişiklikler olabiliyor ama amacımız uzun süre birlikte olmak. Beşiktaş, onun hayallerinin başrolünde."

"Rıdvan Yılmaz'ın hayali Avrupa'da oynamak. Onun hayali, bizim de hayalimiz. Yeni Rıdvan'lar yetiştirmek..."

"27 tane oyuncumuz var, son derece kalabalık. 21 kişilik maç kadrosuna giremeyen milli oyuncularımız bile oldu. Bu kalabalık, antrenman kalitesini bile etkiliyor. Her mevkiyi yeterli görüyoruz ama zaman zaman fırsat transferleri olabilir, ihtiyaç gerekebilir. Eldeki oyuncularla devam etme düşüncemiz var."

"Ghezzal'ın, Bafetimbi Gomis'e, 'Come to Beşiktaş' yazması biraz yanlış anlaşıldı. Çok eski bir arkadaşı. Ghezzal da yanlış anlaşılmış olmasından dolayı biraz rahatsız."