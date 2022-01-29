Beşiktaş'ın iki yıldızı Atiba Hutchinson ve Cyle Larin, Katar'ı hedefliyor. Kanadalı iki futbolcu, Dünya Kupası'nda mücadele etmenin peşinde.

Beşiktaş'ın iki Kanadalı yıldızı Atiba ve Larin, Katar'ı hedefliyor. Kanada, Dünya Kupası Eleme maçında grubunda Honduras'ı deplasmanda 2-0 yenerek Katar 2022 biletine çok yaklaştı. Her iki futbolcunun da ilk 11'de başladığı mücadelede Larin 62'de yerini Laryea'ya bıraktı. Grubunda 19 puanla liderliğini sürdüren Kanada, Dünya Kupası hayaline bir adım daha yaklaşmış oldu.