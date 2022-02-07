Süper Lig'de Sumudica ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Konyaspor, sarı kırmızılı oyuncu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a teklifini iletti.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transferi resmen açıkladı! Mustafa Eskihellaç ve Beşiktaş...
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş ve Konyaspor, sarı kırmızılı futbolcu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a teklifini sundu. Transferle ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Adil Gevrek çarpıcı ifadelerde bulundu. Gevrek, resmi teklifi açıklarken istedikleri bonservis bedelini de söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transferle ilgili sarı kırmızılıların başkanı Adil Gevrek Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a açıklamalarda bulundu. Gevrek, resmi teklifi açıklarken istedikleri bonservis bedelini de söyledi.
İşte Adil Gevrek'in açıklamaları:
Beşiktaş ve Konyaspor'dan Mustafa Eskihellaç için teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaştıımız bir kulüp yok.