İşte Adil Gevrek'in açıklamaları:

Beşiktaş ve Konyaspor'dan Mustafa Eskihellaç için teklif aldık. Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaştıımız bir kulüp yok.