Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, eski takımının golcülerini geride bıraktı. Belçikalı yıldız, Londra ekibinde bir türlü beklentileri karşılayamayan Romelu Lukaku, Timo Werner ve Kai Havertz'in toplamından daha fazla skor üretti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Mitchy Batshuayi, İngiltere'de gündem oldu. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 19 karşılaşmada siyah-beyazlı takıma 9 gol, 5 asistlik katkı sağlayan Belçikalı futbolcu Chelsea'yi karıştırdı. Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberde, Chelsea'nin 3 forvetinin Batshuayi'den daha az gol katkısı sağladığına vurgu yapıldı. Chelsea'nin 3 forveti Romeli Lukaku, Timo Werner ve Kai Haverz Premier Lig'de toplam 8 gole katkı sağladı. Haberde, üç ismin Batshuayi'yi gol katkısında geçememesine dikkat çekildi.

10 MİLYON EURO İSTİYOR

Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi kadroda tutmak istiyor ama Chelsea en az 10 milyon euro bonservis talep ediyor. İngilizlerin bu rakamın altına da inmeyi düşünmediği öğrenildi. Ancak Batshuayi'nin Beşiktaş'a gelmekte ısrar etmesi durumunda sezon başında Ghezzal'deki gibi bir durumun söz konusu olabileceği ve ödenebilir seviyede bir bonservis oyuncunun alınabileceği ifade edildi.