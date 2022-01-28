Zaman zaman Beşiktaş'ın gündemine gelen Yevgen Konoplyanka konusunda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Bir dönem Schalke 04 ve Sevilla gibi takımlarda da forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için Ukrayna basınından önemli bir iddia gündeme geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Yevgen Konoplyanka için bir kez daha devreye girdi!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattını zenginleştirmek adına önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlılar, yıldız ismin peşine düştü. Siyah-beyazlıların daha önce de gündeminde olan sol kanat oyuncusu Yevgen Konoplyanka'nın yeniden Beşiktaş'ın radarına girdiği öne sürüldü.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği haberlerde "Yevgen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Konoplyanka'nın Shakhtar Donetsk ile yolları ayrılacak" ifadelerini kullanıldı. Haberin detayında ise Beşiktaş'ı ilgilendiren kısma ver verildi.
Tecrübeli kramponun, yeni adresinin İstanbul olabileceği, Beşiktaş'a gelmesinin sürpriz sayılmayacağı yorumu yapıldı. Siyah-beyazlı kulübün, Konoplyanka'yı daha önce de sık sık istediği hatırlatıldı.