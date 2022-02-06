Beşiktaş Antalyaspor maçının ardından Önder Karaveli: Josef, Ghezzal ve Larin'i kullanamadık

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Maçın başında Josef, Ghezzal ve Larin'i kullanamadık. Josef'in sakatlık riski tekrar vardı. Oyun rahat olsaydı hiç kullanmamayı düşünüyordum. Larin, uzun bir yolculuk yaptı. Sadece son gün antrenmanına katılabildi." dedi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 21:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 21:43