Beşiktaş Antalyaspor maçının ardından Önder Karaveli: Josef, Ghezzal ve Larin'i kullanamadık
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Maçın başında Josef, Ghezzal ve Larin'i kullanamadık. Josef'in sakatlık riski tekrar vardı. Oyun rahat olsaydı hiç kullanmamayı düşünüyordum. Larin, uzun bir yolculuk yaptı. Sadece son gün antrenmanına katılabildi." dedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 21:34 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022- 21:43
İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:
Bugün bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. Başlangıç formasyonumuz düşündüğümüz karşılığı vermedi. Ancak ilk yarının çöpe gittiğini düşünmüyorum. Fırsatlar bulduk. Ancak tam anlamıyla düşündüklerimiz olmadı.
Beşiktaş sahasında 1 puanı alarak geçmez, geçmemelidir. Bugün maçta istediğimiz şey olmadı. İkinci yarıda oyunun üstünlüğü bizdeydi. Golü atabilirdik, atmalıydık. Serbest vuruşlar bulduk ama golü bulamadık.
İkinci yarıya 4-1-4-1 ile başladık. Ondan sonrasında da oyun üstünlüğü bizdeydi. Harika bir oyun muydu değildi ama pozisyonlar bulan bir oyundu. Golü atabilirdik, atmalıydık. Pozisyonlar, serbest vuruşlar bulduk ama golle sonuçlandıramadık.
Maçın başında Josef, Ghezzal ve Larin'i kullanamadık. Josef'in sakatlık riski tekrar vardı. Oyun rahat olsaydı hiç kullanmamayı düşünüyordum. Larin, uzun bir yolculuk yaptı. Sadece son gün antrenmanına katılabildi.