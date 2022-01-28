İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde toprağa verildi.

Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise, elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeve ile geldi, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.



İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzon'a, buradan da kara yolu ile memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesi'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu. İkindi vaktti kılınan cenaze namazının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



"ACIMIZ BÜYÜK"



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mahmutyazıcıoğlu'nun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.

Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, "Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok" diye konuştu.



"ÇOK ERKEN GİTTİ"



Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.



EŞİNİN TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ, FOTOĞRAFINI ÖPTÜ



Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu'nun tabutu başında gözyaşı döktü. Hacer Mahmutyazıcıoğlu, "Oğlum benim, kocaman oğlum" diyerek tabuta sarıldı. Ece Erken de elinden bırakmadığı eşinin fotoğrafını öptü.



TOPRAĞA VERİLDİ



Cenazeye, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, babası Akif Mahmut, annesi Hacer, ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile eski eşi Benan Kocadereli'nin yanı sıra, Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski Başkanı Fikret Orman ile vatandaşlar katıldı. Camiye anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu bir kolunda oğlunun eşi Ece Erken diğer kolunda ise oğlunun eski eşi Benan Kocadereli'nin eşliğinde geldi.



ORMAN: CANIMDAN BİR PARÇA GİTTİ



Fikret Orman, aileye taziye sunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Şafak çok iyi bir çocuktu. Çok pisi pisine öldürüldü. Allah rahmet eylesin. Hepimizin içerisinde büyük bir acı bıraktı. Kardeşliği, Beşiktaş'a hizmetleri ile müthiş bir çocuktu. Canımdan bir parça gitti. Allah bütün ailesine sabırlar versin. Rahmetli olmadan 5-6 saat önce görüştük. O aradı 'Fikret abi bir görüşelim' dedi. Sanki helalleşecekmiş gibi. Geçerken uğradım, 1-2 saat sohbet ettik. Sonra ayrıldık" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Hürriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi