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Sport-1'in haberine göre ise Jens Keller de siyah-beyazlıların listesindeki bir diğer isim. Bir yılı biraz aşkın süredir teknik direktörlük yapmayan 51 yaşındaki isim, Beşiktaş için tercih edilen adaylardan biri. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile Keller arasında daha önce zoom konferans aracılığıyla temas kurulmuştu. Genç oyuncularla tecrübesi olan biri olan Keller, Schalke'de geçirdiği süre boyunca yeteneklerle başarılı bir şekilde çalışabileceğini gösterdi. Beşiktaş yönetiminin iki isimle yüz yüze görüşmeler yaptıktan sonra son kararını verecek.