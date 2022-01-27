Sezon sonunda 14 futbolcusuyla sözleşmesi sona erecek olan siyah-beyazlılar, kadroda büyük bir operasyona imza atacak. Bu doğrultuda özellikle orta saha hattında birçok isimle yollarını ayırması gündeme gelecek olan Kara Kartal'da, çalışmalar şimdiden başladı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Aaron Ramsey bombası patlıyor! Harekete geçildi
Liglerde milli araya girilirken, Beşiktaş bu aradan fırsat bilip devre arası transfer dönemi için gaza bastı. Siyah-beyazlılar Ajdin Hasic ve Salih Uçan'la yollarını ayırırken, takıma gelecekler de merak konusu oldu. Sezon sonunda 14 futbolcusunun sözleşmesi bitecek Kara Kartal, hem ligin ikinci yarısı için hem de gelecek sezonlar için kollarını şimdiden sıvadı. Fırsat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Juventus'ta istenmeyen adam ilan edilen ve bu sene sadece 5 maçta forma giyen Aaron Ramsey için araştırmalara başladı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
İdareciler, Katalan devi Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic'in sözleşmesinde opsiyon bulunmaması sebebiyle Bosna Hersekli süperstarın sezon sonunda kulübüne geri döneceğini düşünüyor.
Ayrıca Atiba Hutchinson ve Mehmet Topal'ın da kontratının bitecek olması sonrasında harekete geçildi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın, "Devre arasında fırsat transferi yapabiliriz" sözlerinin ardından beklenen fırsat doğdu!