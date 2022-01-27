BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Aaron Ramsey bombası patlıyor! Harekete geçildi

Liglerde milli araya girilirken, Beşiktaş bu aradan fırsat bilip devre arası transfer dönemi için gaza bastı. Siyah-beyazlılar Ajdin Hasic ve Salih Uçan'la yollarını ayırırken, takıma gelecekler de merak konusu oldu. Sezon sonunda 14 futbolcusunun sözleşmesi bitecek Kara Kartal, hem ligin ikinci yarısı için hem de gelecek sezonlar için kollarını şimdiden sıvadı. Fırsat transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Juventus'ta istenmeyen adam ilan edilen ve bu sene sadece 5 maçta forma giyen Aaron Ramsey için araştırmalara başladı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 10:48