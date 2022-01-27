Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin teknik direktörlüğe gelmesinin ardından daha iyi performans göstermeye başlayan Oğuzhan Özyakup, ara transferde en çok teklif alan futbolcular arasında yer alıyor.
Oğuzhan Özyakup transfer açıklaması! Beşiktaş'tan ayrılacak mı?
Beşiktaş'ta, sezon sonunda sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup'un, takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyordu. Oğuzhan, siyah beyazlılardaki geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini ancak yönetimin kendisini göndermek istemesi halinde buna saygı duyacağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna, Göztepe'nin yanı sıra Hollanda'dan çok sayıda kulüp talip oldu.
AZ Alkmaar altyapısından yetişen ve 2019-20 sezonunun ikinci yarısında Feyenoord'da kiralık olarak oynadığı için Hollanda'da iyi bilinen bir futbolcu olan Oğuzhan ise Transfer konusunda kararı Beşiktaş yönetimine bıraktığını bildirdi.