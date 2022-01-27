2012'den beri Beşiktaş'ta forma giydiğini, dolayısıyla ayrılık kararı almanın hiç kolay olmadığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Teklifler gelmesi sevindirici bir olay ancak ben Beşiktaş'ta oynamaktan büyük mutluluk duyan bir futbolcuyum. Burada şampiyonluklar yaşadım ama hedeflerim bitmedi. Ayrılmak istemem ama yönetimin benimle ilgili alacağı her karara saygı duyarım" diye konuştu.