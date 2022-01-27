Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Cyle Larin, İngiliz basınından The Guardian'a özel açıklamalarda bulundu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cyle Larin'den transfer sözleri! Beşiktaş'ta kalacak mı?
Son dakika Beşiktaş haberleri: Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlıların yeni mukavele konusunda henüz anlaşmaya varamadığı Kanadalı golcü, İngiliz basınına flaş açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki futbolcu, geçmiş döneminden Dünya Kupası'na, idolünden transfer iddialarına kadar birçok soruya cevaplar verdi. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
MEHMET GÖKSEL TAŞOVA| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 13:19
Ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmak istediğini söyleyen Larin, "Küçükken hep bunun hayalini kurdum. Dünya Kupası'na katılırsak Kanada'nın büyük futbol ülkeleriyle mücadele edebileceğini göstermek istiyorum. Tüm dünya kupalarını ve turnuvaları izledim, onlar benin daha iyi olmamı sağladı." ifadelerini kullandı.
"DROGBA İDOLÜMDÜ"
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba'nın idolü olduğunu belirtin golcü, "İdolüm Drogba'ydı. MLS'te ona karşı oynadım. Favori takımım ise Chelsea'ydi." dedi.