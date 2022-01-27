Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ayrıntılar ortaya çıktı!

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, olaydan önce Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman restorandan "uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise 4 kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. 4 şüpheliden 2'si restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla 2 saldırgan önce masada 2 el ateş etti. Ardından restoran dışından da 2 el daha ateş ederek bekleyen diğer 2 kişiyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırıyla ilgili 2 kişi yakalandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 14:19