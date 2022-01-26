Beşiktaş'ta son haftaların en formda isimleri arasında yer alan Michy Batshuayi, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini, menajeri aracılığıyla kulübe iletti.
Beşiktaş'a Michy Batshuayi müjdesi! Transfer...
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda gösterdiği performansla yeniden yıldızını parlatan Belçikalı golcünün, takımdaki geleceği belirsizdi. Avrupa'dan birçok talibi bulunan Batshuayi, Beşiktaş yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi ve müjdeli haberi verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulüpte sergilediği performansla yıldızını yeniden parlatan ve Avrupa'da birçok kulübün transfer listesine giren Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve yönetimin de kabul etmesi durumunda burada oynamaya devam etmek istediğini bildirdi.
Hürriyet'in haberine göre; Son 8 maçın 7'sinde gol ya da asist üreterek Süper Lig'in en formda forvet oyuncusu olan Batshuayi, "Sezonun ilk haftalarında uyum sorunu yaşadığım için zorlandım ama artık tamamen alıştım. Beşiktaş Kulübü'nde çok güzel bir ortam var. Maddi olarak hiçbir sorun yok. Taraftarların sevgisi de çok güzel. Eğer Beşiktaş Yönetimi kabul ederse, gelecek sezon da burada oynamayı seve seve kabul ederim" dedi.