"YİNE 11'DE OLACAKTIR"

Kazancı şöyle devam etti: Karagümrük maçında ilk 11'deydi Larin. Eğer öyle bir şey olsa neden Karagümrük maçında oynasın. Yarın öbür gün eminim yine 11'de olacaktır. Teknik bir karar alındı, yarın bu karar farklı olabilir. Bu tarz kararlar hep bir takım spekülasyonları beraberinde getirir. Farkındayız ama taraftarlarımıza net bir şekilde şunu söylemek istiyorum, burada profesyonellerin ya da yönetimin en ufak bir dahli olmadı, olamaz da. Hiç kimse spekülasyonlara kulak asmasın. Önder hoca en doğrusu neyse onu yapıyor.