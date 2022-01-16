BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Önder Karaveli Sergen Yalçın'ı geçti!
Beşiktaş, 'Karaveli Önder'liğinde çıkışını sürdürüyor. Sergen Yalçın'la 15 maçta 21 puanla 1,4 ortalama tutturan siyah beyazlı takım, Önder Karaveli ile 6 karşılaşmada 11 puan alarak 1,8'lik ortalama yakaladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 06:40
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, Karaveli'nin teknik direktörlüğünde iç sahada da başarılı bir grafik tutturdu. Evinde Trabzon (1-2) ve Giresun'a (0-4) yenilen siyah-beyazlılar, Karaveli dönemindeki üç maçta Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve G.Antep'i 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay ile evinde oynadığı karşılaşmayı da 1-0 kazandı. Sergen Yalçın dönemindeki 11 iç saha maçında 5 galibiyetle yüzde 45,4 galibiyet oranı yakalayan Beşiktaş, Karaveli ile 4 karşılaşmayı da kazanarak %100 başarıyla yoluna devam ediyor.