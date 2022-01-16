2020-21 sezonunun başında Beşiktaş'a gelen Josef de Souza, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 64 karşılaşmaya çıkarken sadece 7 maç kaçırdı. Bunların 3'ünde cezalı olan Brezilyalı ön libero, 4 karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle oynayamadı ama üst üste hiç iki maç kaçırmadı. Gaziantep maçıyla birlikte opsiyonu devreye girdi.