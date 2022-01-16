Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon başında katılan ve geldiği günden bu yana sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Josef de Souza'nın sözleşmesi 1 yıl daha uzadı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sözleşmesindeki madde devreye girdi! Josef de Souza...
Beşiktaş'ın vazgeçilmezi olan Brezilyalı ön libero Josef de Souza, Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 25 maçı geçince sözleşmesindeki opsiyona göre 1 yıl daha kalması kesinleşti. Josef yıllık 1.6 milyon Euro ücret alacak. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2022- 06:40
Sabah'ta yer alan habere göre, cuma günü oynanan Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezon 25 resmi müsabakayı geçen Brezilyalı orta sahanın sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi. Böylelikle en az bir sezon daha siyah-beyazlı formayı giyecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin mevcut şartlarda yenilendiği ve 1.6 milyon Euro alacağı kaydedildi. Beşiktaş'ta toplam 64 resmi maça çıkan Josef, 6 gol atıp 3 asist yaptıı.
2020-21 sezonunun başında Beşiktaş'a gelen Josef de Souza, lig, kupa ve Avrupa'da toplam 64 karşılaşmaya çıkarken sadece 7 maç kaçırdı. Bunların 3'ünde cezalı olan Brezilyalı ön libero, 4 karşılaşmada da sakatlığı sebebiyle oynayamadı ama üst üste hiç iki maç kaçırmadı. Gaziantep maçıyla birlikte opsiyonu devreye girdi.