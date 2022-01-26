Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic, Ümraniyespor'a kiralandı. TFF 1. Lig ekibi transferi sosyal medya hesabından resmen açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hoş geldin Hasic!
Kulübümüz Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic'e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz.
Hoş geldin Hasic! ❤️🤍— Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 26, 2022
Kulübümüz Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Hasic'e tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/ryp6Jrr20G