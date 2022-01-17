Fotomaç'ın haberine göre, Önder Karaveli'nin daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanli'yi Beşiktaş'a istediği iddia edildi. 19 yaşındaki Gurbanli'nin bu sezon Azeri Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistle ciddi bir çıkış yaptığından bahsedildi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Önder Karaveli Musa Gurbanlı'yı istedi!
Transferde genç oyuncular üzerinde duracak olan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.. Teknik direktör Önder Karaveli'nin daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanli'yi siyah beyazlılara istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre, Önder Karaveli'nin daha önce profesyonel yönetici olarak görev yaptığı Azerbaycan'ın Karabağ takımının genç yıldızı Musa Gurbanli'yi Beşiktaş'a istediği iddia edildi. 19 yaşındaki Gurbanli'nin bu sezon Azeri Ligi'nde 8 maçta 6 gol ve 4 asistle ciddi bir çıkış yaptığından bahsedildi.
Her 79 dakikada bir gole katkı veren genç forvet oyuncusunu Karaveli'nin yeni takımından değerlendirmek istediği belirtildi. Önder hocanın, yönetimin de iznini alarak Karabağ takımının yetkilileriyle bir görüşme yaptığı ve Kurbanlı'yı istediği iddia edildi.