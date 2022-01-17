185 MAÇ 122 GOL

Takvim'in haberine göre, 32 yaşındaki santrforun menajeri ile bu hafta yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek Kara Kartal, anlaşma zemini arayacak. Kadrosunda yabancı oyuncu fazlalığı olan Beşiktaş, bu isimlerin bazılarıyla yollarını ayırdıktan sonra transfere daha da ağırlık verecek. Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'da forma giyen Elkeson, 1 Ocak'tan beri kulüpsüz... Çin Ligi'nde 185 karşılaşmada forma giyen tecrübeli golcü, 122 gol atarken 52 de asiste imza attı.