Sezon başından itibaren Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Cenk Tosun'un Hollanda yolcusu olma ihtimali çok yüksek.
Adı Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun'da transfer sürprizi!
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'da ter döken ve takımdan ayrılması gündemde olan Cenk Tosun'un yeni adresi netleşiyor. İsmi Beşiktaş ile anılan 30 yaşındaki golcünün transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcuya Hollanda'dan talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 10:40
Akşam'ın haberine göre; Everton'da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki tecrübeli golcü ile PSV Eindhoven yakından ilgileniyor. Cenk ise henüz kararını vermedi. Cenk Tosun'un sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
Beşiktaş bu görüşmeleri yakından takip ediyor. Sakatlığı geçmesine karşın Cenk Tosun, Premier Lig ekibi Everton'da çok fazla süre alamıyor.