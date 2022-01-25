BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'le yollar ayrılıyor! Ümraniyespor talip oldu

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçta yenilmeyen ve bir çıkış yakalayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda gelecekler kadar gidecekler de önem taşırken, takımın genç yıldızı Ajdin Hasic'e Ümraniyespor'un talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 10:54