Süper Lig'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon bkelentilerin altında bir tablo çizen Beşiktaş'ta da çalışmalar devam ederken, takıma katılacak isimlerin yanı sıra, takımdan gönderilecek isimler de merak konusu.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Ajdin Hasic'le yollar ayrılıyor! Ümraniyespor talip oldu
Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçta yenilmeyen ve bir çıkış yakalayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda gelecekler kadar gidecekler de önem taşırken, takımın genç yıldızı Ajdin Hasic'e Ümraniyespor'un talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Hal böyleyken birçok transfer söylentisi ortaya atılmaya devam ederken, siyah-beyazlı ekibin genç futbolcusu Ajdin Hasic için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRT Spor'un haberine göre; genç futbolcu Hasic'in 6 aylığına Ümraniyespor'a kiralanacağı ve evrak işlerinin birkaç gün içerisinde biteceği belirtildi.