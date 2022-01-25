KİRALIK OLARAK GELECEK

Fotomaç'ın haberine göre; F.Bahçe'nin de transfer listesinde olan, Süper Lig'in geçen sezonki gol kralı Boupendza, Al Arabi'de mutsuz olduğu için ayrılmaya sıcak bakıyor. 4.2 milyon euro'ya transfer olduğu Al Arabi'de merkez değil kanat forvet olarak görev yapan ve bu nedenle verimsiz olan Boupendza, yeniden gollerine devam edebileceği bir takımda oynamak istiyor. Gabonlu forvetin sezon sonuna kadar kiralanması düşünülüyor. Şu an Katar ekibi Al Arabi'de forma giyen 25 yaşındaki Gabonlu'nun menajeriyle bir kez daha temasa geçildiği bildirildi.