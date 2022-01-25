Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, 10 günlük Antalya kampında hücum planları üzerinde duracak. Orta sahada kurguyu değiştirmeyi düşünen Karaveli’nin, çift ön liberolu sisteme geçmeyi düşündüğü öğrenildi. Bu sayede Batshuayi’den daha fazla verim alınması planlanıyor. Hücum varyasyonları konusunda orta saha oyuncularını da dinleyecek olan genç teknik adam, futbolcuların görüşlerine göre sistemde değişiklik yapmayı düşünüyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin göreve gelişinin ardından birçok sıkıntı giderildi ancak gol yollarındaki probleme henüz çare bulunamadı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Batshuayi'nin takım savunmasına sıkça yardımcı olduğu için gol vuruşu yapması gereken anlarda zayıf kaldığını tespit eden teknik heyet, yeni formüller üzerinde duruyor. Teknik Direktör Önder Karaveli Antalya'da yarın başlayacak 10 günlük kampta özellikle hücum planları üzerinde yoğun çalışmalar yaptıracak.

BİR GOLCÜ DAHA

Orta sahada kurguyu değiştirmeyi düşünen Karaveli'nin, çift ön liberolu sisteme geçmeyi düşündüğü öğrenildi. Bu sayede Batshuayi'den daha fazla verim alınması planlanıyor. Hücum varyasyonları konusunda orta saha oyuncularını da dinleyecek olan genç teknik adam, futbolcuların görüşlerine göre sistemde değişiklik yapmayı düşünüyor.

'ONU KAZANMALIYIZ'

Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen Alex Teixeira'nın kazanılması için harekete geçildi. Malatya deplasmanında 1 gol atan Brezilyalı yıldızdan daha fazla verim alınması gerektiğini düşünen siyah beyazlı yöneticiler, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin bu sıkıntıyı gidermesini istedi.