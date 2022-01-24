Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in ikinci yarısında 4 maçta ortaya koyduğu hücum performansıyla hayal kırıklığı yarattı. 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, kazandığı Gaziantep ve Karagümrük maçları da dahil beklentileri karşılamaktan çok uzak bir görüntü sergiledi. Kartal, bu mücadelelerde 67 şut çekti ancak bunların sadece 20'sinde isabet buldu. 47 şut ise boşa gitti.
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galibiyet, 2 beraberlik alan Beşiktaş 8 puan topladı. Siyah-beyazlıların hücum bölgesindeki etkisizliği dikkat çekerken sadece 5 gol atabildi. Toplam 67 şut çeken Kara Kartal bunların sadece 20'sinde isabet bulabildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
BATSHUAYI AKAN OYUNDA YOK
Sabah'ın haberine göre, toplamda 5 gol kaydederken tam 11 kez büyük fırsatı harcadı. Savunmadaki oyundan memnun olan Önder Karaveli'nin hücumdaki denemeleri ise kötü performansa çözüm olamadı. Michy Batshuayi, Cyle Larin, Güven Yalçın, Kenan Karaman ve Alex Teixeira son vuruşlarda saçbaş yoldurdu. Son 4 maçta 3 gol, 1 asistle oynamasına rağmen Michy Batshuayi'nin performansı yeterli bulunmuyor. Bunun nedeni Belçikalı yıldızın akan oyunda gol bulmakta zorlanması.
YENİ MALATYASPOR
%63 topla oynama 18 şut 3 isabet 5 büyük şans 4 kaçan büyük fırsat 3 direkten dönen top.