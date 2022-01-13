Son olarak Kayserispor'dan 17 yaşındaki Emre Demir'le sözleşme imzalayan Barcelona, Emirhan hakkında rapor hazırlatmak için futbolcu izleme heyetine görev verdi. Katalan devinin bu ilgisi siyah-beyazlıları tedirgin etmiş durumda. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler, Emirhan'ın da 'Yerli Messi' olarak lanse edilen ve Barcelona'nın takibine girdikten sonra kariyerinde büyük bir düşüşü yaşayan Muhammed Demir gibi olmaması için harekete geçti.