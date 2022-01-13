DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM

Transferin son günlerinde Beşiktaş'tan gelen teklifin kendisini çok mutlu ettiğini belirten 20 yaşındaki merkez orta saha şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilme ihtimalimi düşününce çok heyecanlandım. Mazisiyle, kazandıkları ve misyonuyla çok büyük bir kulübe geleceğimi en başından beri biliyordum. Fazla düşünmeden bu ailenin bir ferdi oldum ve çok da mutluyum. Almanya'da orta halli bir ailenin çocuğuydum. Buraya gelmek çor bir karardı tabii ki. Ama bu tarz tecrübeleri de edinmek gerekiyor."