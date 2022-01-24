Beşiktaş lige verilen arada kadrosuna çok önemli bir takviye yapmak için kolları sıvadı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Stefano Okaka hamlesi! Transferde Adem Ljajic detayı
Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftadır yenilmeyen Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Milli aradan faydalanarak bu süreçte takıma takviyeleri yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme Medipol Başakşehir'in golcüsü Stefano Okaka geldi. Kartal, bu transferi ise Adem Ljajic takasıyla bitirmek istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre gol yollarında sıkıntı çeken siyah-beyazlılar, Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor. Takasta kullanılmak istenen isim ise Adem Ljajic…
Uzun süredir kadro dışı olan ve yıllık ücreti 3.2 milyon euro olan Boşnak asıllı yıldızı Başakşehir de istiyor. Ancak yıllık ücretinin yarısının ödendiği Ljajic, "Kalan 1.6 milyon euro yerine bana 1 milyon euro verin gideyim" şartını öne sürüyor.