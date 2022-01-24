Siyah beyazlı kulübün sezon başından bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı Kaan Ayhan transferi bir türlü sonuca varmıyor. Kulübü Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper, İtalyanlardan kendisine kiralama konusunda kolaylık gösterilmesini böylece Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. Ancak Çizme ekibi sürekli yan çiziyor. Fotomaç'ın haberine göre, oyuncuya önce ayrılma izni veren Sassuolo yönetimi ardından kararından vazgeçiyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İtalyanlar yan çizdi! Kaan Ayhan işi çıkmaza girdi
İtalya Ligi takımlarından Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı ne oynatıyor ne gitmesine izin veriyor. Daha önce kiralanmasına sıcak bakılan Kaan için son açıklama yine olumsuz. 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a gelmeyi isterken, Çizme ekibi ise sürekli yan çiziyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlı kulübün sezon başından bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı Kaan Ayhan transferi bir türlü sonuca varmıyor. Kulübü Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper, İtalyanlardan kendisine kiralama konusunda kolaylık gösterilmesini böylece Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. Ancak Çizme ekibi sürekli yan çiziyor. Fotomaç'ın haberine göre, oyuncuya önce ayrılma izni veren Sassuolo yönetimi ardından kararından vazgeçiyor.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Daha önce Kaan'a kolaylık sağlayacağını açıklayan İtalyan yetkililer yine çelişkili bir ifade kullandı. Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, Kaan Ayhan'ın takımda kalacağını, oyuncuyu bırakmak istemediklerini belirtti.
Bu sezon Sassuolo formasıyla toplam 12 maçta süre alabilen Kaan Ayhan ile Galatasaray da ilgilenmiş ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Ayrıca Football News 24 sitesi de Kaan'ın sezonu kesinlikle İtalya'da bitireceği bilgisini paylaştı.