Siyah beyazlı kulübün sezon başından bu yana kadrosuna katmak için uğraştığı Kaan Ayhan transferi bir türlü sonuca varmıyor. Kulübü Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper, İtalyanlardan kendisine kiralama konusunda kolaylık gösterilmesini böylece Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. Ancak Çizme ekibi sürekli yan çiziyor. Fotomaç'ın haberine göre, oyuncuya önce ayrılma izni veren Sassuolo yönetimi ardından kararından vazgeçiyor.

