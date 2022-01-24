Beşiktaş 1-1'lik Yeni Malatyaspor beraberliğinin ardından 2 haftalık araya girmişti. Süper Lig 'deki sıradaki maçına 6 Şubat'taki Antalyaspor karşılaşmasıyla çıkacak olan Siyah-Beyazlılar'da yönetim, bu arada kadroda büyük bir operasyona imza atmayı amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 8 futbolcu için...
Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta, yönetim kolları sıvadı. 6 Şubat'ta Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlılar, bu tarihe kadar kadroda büyük bir transfer operasyonu yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK haberi)
Bu doğrultuda ilk olarak kadro dışı konumda bulunan; Fabrice N'Sakala, Douglas, Jeremain Lens ve Adem Ljajic'le bir kez daha görüşülecek.