GÜVEN'E 200 BİN EURO ZAM

Beşiktaş yönetimi, kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güven Yalçın'la bu arada kontrat uzatmak için çalışmalara başladı. Genç forvetin 100 bin Euro'luk maaşının 300 bin Euro'ya çıkarılması konusunda 3 yıllık bir paket hazırlayan idareciler, teklifi oyuncunun temsilcisine iletti.