Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan ve 2 maç sonra puan kaybeden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Stefano Okaka bombası! İtalyan basını duyurdu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, bu sezon Başakşehir formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Nijerya asıllı İtalyan forvet Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Bu sezon forvet bölgesinden istediği performansı alamayan siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınında çıkan haberde, Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'nin performansından memnun olmadığı ve Başakşehir forması giyen Stefano Okaka'yı gündemine aldığı belirtildi.