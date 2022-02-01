Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz’ın menajeri Necdet Ergezen A Spor’a özel açıklamalar yaptı. Ergezen, “Avrupa’dan Rıdvan’a teklifler var. Beşiktaş bunu değerlendirecektir. Rıdvan’ın ayrılması durumunda kontrat uzatmakla ilgili bir konu otomatik olarak ortadan kalkar. Kalırsa da yeni bir formül üretiriz.” dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ın ismi Avrupa kulüpleriyle anılıyor.

Rıdvan Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, 20 yaşındaki oyuncunun transfer durumuyla ilgili olarak A Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Ergezen, "Avrupa'dan Rıdvan'a teklifler var. Beşiktaş bunu değerlendirecektir. Rıdvan'ın ayrılması durumunda kontrat uzatmakla ilgili bir konu otomatik olarak ortadan kalkar. Kalırsa da yeni bir formül üretiriz." dedi.

Ergezen, "Rıdvan'ın hayali Avrupa'da oynamak. 3 hayali vardı: Beşiktaş'ta oynamak, milli formayı giymek. Bir hayali kaldı" ifadelerini kullandı.