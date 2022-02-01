Adil Gevrek, "Beşiktaş'a teklifimizi yaptık. Beşiktaş, transfere olumlu bakıyor. Ancak şu anda Adem Ljajic'ten haber bekliyoruz. Eğer kararın verirse kadromuza dahil edeceğiz. Şu anda oyuncudan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.