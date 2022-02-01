Sezon başında kadro dışı bırakılan Adem Ljajic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir'e transfer olacağı konuşulan yıldız futbolcu için Yeni Malatyaspor devreye girmişti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten Adem Ljajic açıklaması!
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen Adem Ljajic hakkında flaş gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı kalan yıldız futbolcu için, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor cephesinden açıklama geldi. Kulüp başkanı Adil Gevrek, bu transfere ilişkin konuştu. İşte o sözler...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 20:22
Transferde olumlu mesafe kateden Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, Ljajic transferiyle ilgili Fotomac.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a flaş açıklamalarda bulundu.
Adil Gevrek, "Beşiktaş'a teklifimizi yaptık. Beşiktaş, transfere olumlu bakıyor. Ancak şu anda Adem Ljajic'ten haber bekliyoruz. Eğer kararın verirse kadromuza dahil edeceğiz. Şu anda oyuncudan haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.