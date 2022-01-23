Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ara transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, bu sezon Başakşehir formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Nijerya asıllı İtalyan forvet Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)