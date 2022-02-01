BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Galatasaray'ın da gündeminde olan Gedson Fernandes için atağa kalktı!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal Galatasaray'ın da gündeminde olan Gedson Fernandes için atağa kalktı!

Ara transfer döneminde sessizliğini koruyan Beşiktaş, gündeme bomba gibi düşecek bir hamleye imza attı. Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde olan Gedson Fernandes için harekete geçti. Kara Kartal, mali şartlar ölçüsünde transferi sezon sonu tamamlamayı düşünüyor.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 21:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022- 22:19