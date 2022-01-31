Kısıtlı bütçeye rağmen Sivasspor'u Süper Lig'in en dişli ekiplerinden biri haline getiren ve son 2 sezondur Avrupa'da boy gösteren Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş sözler! "Beşiktaş isterse asla para konuşmam"
Süper Lig takımlarından Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, flaş açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Sergen Yalçın'ın siyah beyazlılardan ayrıldığı dönemin ardından kendisine herhangi bir teklif gelmediğini belirtti. Çalımbay, "Beşiktaş'tan net bir teklif gelmedi. Beşiktaş'tan teklif geldiği zaman seve seve gider çalışırız. Para falan da önemli değil" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2022- 10:52
Sabah'a konuşan Çalımbay, "Beşiktaş'tan net bir teklif gelmedi. Gelse zaten kabul edecektim. Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Bir kere gittim ama doğru zaman değildi. Sivas'ta çalışırken bile Beşiktaş'tan bana teklif gelirse izin veriyorlar ama başka bir takım isterse beni vermezler."
"Sadece Beşiktaş ve Milli Takım isterse verirler. O da Beşiktaş'la aramızdaki bağdan dolayı. Beşiktaş'tan teklif geldiği zaman seve seve gider çalışırız. Para falan da önemli değil."