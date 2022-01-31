Sabah'a konuşan Çalımbay, "Beşiktaş'tan net bir teklif gelmedi. Gelse zaten kabul edecektim. Beşiktaş'ta yıllarca oynadım. Bir kere gittim ama doğru zaman değildi. Sivas'ta çalışırken bile Beşiktaş'tan bana teklif gelirse izin veriyorlar ama başka bir takım isterse beni vermezler."