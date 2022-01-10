10 Ocak 2022, Pazartesi
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Karşılaşmanın 89. dakikasındaoyundan çıkan milli futbolcunun ayak bileğinden sakatlandığı ve iki hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
Umut Meraş, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş'a Umut Meraş'tan kötü haber! 2 hafta forma giyemeyecek
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın son durumu belli oldu. Meraş 2 hafta forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın durumu belli oldu.
Karşılaşmanın 89. dakikasındaoyundan çıkan milli futbolcunun ayak bileğinden sakatlandığı ve iki hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
Umut Meraş, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında takımdaki yerini alamayacak.
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