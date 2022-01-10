10 Ocak 2022, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Umut Meraş'tan kötü haber! 2 hafta forma giyemeyecek

Kartal’a kötü haber! 2 hafta forma giyemeyecek
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 Giriş Tarihi: 10.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın son durumu belli oldu. Meraş 2 hafta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sakatlanan Umut Meraş'ın durumu belli oldu.

Karşılaşmanın 89. dakikasındaoyundan çıkan milli futbolcunun ayak bileğinden sakatlandığı ve iki hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Umut Meraş, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında takımdaki yerini alamayacak.
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